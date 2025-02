Meteorologia alerta para possibilidade de tempestades e ventos de até 100 km/h em MS

Mato Grosso do Sul iniciou a quarta-feira (5) em alerta devido à previsão de chuva intensa e ventos que podem atingir até 100 km/h. A instabilidade climática é resultado da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada à aproximação de uma frente fria. Apesar do avanço do sistema, as temperaturas mínimas não devem sofrer grandes quedas, mas as máximas podem se manter mais amenas em algumas regiões do Estado.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu encoberto e temperatura de 24°C. A máxima prevista para hoje é de 29°C. Para quinta-feira (6), a temperatura deve cair levemente para 27°C, voltando a subir na sexta-feira (7), quando os termômetros podem chegar a 29°C. O fim de semana será de calor, com máximas previstas de 32°C tanto no sábado quanto no domingo.

Na região pantaneira, as temperaturas continuam elevadas, com previsão de 37°C em Porto Murtinho, 33°C em Corumbá, 32°C em Aquidauana e 29°C em Coxim. Já no sul do Estado, o clima será mais ameno, com máximas de 29°C em Ponta Porã e 30°C em Dourados.

Outras cidades como Maracaju e Bonito devem registrar 31°C nesta quarta-feira, enquanto Água Clara, Paranaíba, Nova Andradina, Ivinhema, Naviraí e Nova Alvorada do Sul devem marcar 29°C. Três Lagoas e Bataguassu ficam com máximas de 28°C, e Chapadão do Sul não deve ultrapassar os 26°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para risco de chuva intensa e rajadas de vento que podem causar danos estruturais em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Os municípios em atenção redobrada são: Campo Grande, Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e fique atenta a comunicados oficiais. Em caso de emergência, o órgão orienta ligar para o telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Com informações do Inmet

