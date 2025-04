Homem é morto a tiros na Orla Ferroviária em Campo Grande

Vítima de 30 anos foi atingida no pescoço; polícia investiga autoria e motivação do crime

Wilver Sander de Souza, de 30 anos, foi encontrado morto na noite deste sábado (5) em uma área próxima à Orla Ferroviária, em Campo Grande. O corpo apresentava ferimento por arma de fogo na região do pescoço.

A execução ocorreu por volta das 21h, segundo informações repassadas à polícia por moradores que ouviram os disparos. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava caída ao chão, cercada de sangue. Uma equipe do Samu também foi acionada e confirmou o óbito pouco antes das 22h.

Testemunhas relataram ter visto três homens próximos ao ponto onde ocorreu o crime. Após os tiros, um deles fugiu correndo em direção à Avenida Afonso Pena. Ele vestia moletom e calça cinza. As buscas pela região foram feitas ainda na noite de sábado, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia e da Polícia Civil, que investiga o caso como homicídio doloso. A motivação ainda é desconhecida.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram