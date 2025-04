Obras do condomínio Belas Artes avançam com entrega parcial prevista para 2026

Com 792 apartamentos, 498 serão destinados a famílias com renda de até 5 salários mínimos

O condomínio Belas Artes, localizado ao lado da Orla Morena, na Vila Planalto, avança para a segunda fase de construção com previsão de entrega das quatro torres até setembro de 2026. Ao todo, contempla 13 torres residenciais distribuídas em uma área de cerca de 58 mil metros quadrados, configurando um dos maiores canteiros de obras em andamento na cidade. Contra o déficit habitacional, o residencial contemplará famílias por meio de programas habitacionais e financiamentos imobiliários da iniciativa privada.

A equipe do Jornal O Estado visitou na semana passada o canteiro de obras e conferiu de perto como a construção, dividida em quatro módulos, avança para a segunda etapa e segue o cronograma de execução com metas bem definidas. O Módulo 1, formado por quatro torres, tem cerca de 48% das obras concluídas, também abrigará toda a área de convivência, com portaria, dois espaços gourmet, piscina, quadra, salão de festas e gazebo. Já o Módulo 2, que avança com as fundações finalizadas e início da elevação das estruturas, contará com mais três torres de oito pavimentos.

Valorização imobiliária

Além do avanço físico das obras, que já é visível por quem passa pela região e amplia a ansiedade nos futuros moradores, o projeto também se destaca pela proposta de oferecer qualidade de vida aos residentes, por sua localização e estrutura. Segundo o coordenador de obras do empreendimento, Dorianey Peres, cada detalhe foi pensado com foco no bem-estar das famílias.

“Todos os apartamentos são muito bem planejados — funcionais e ideais para uma família pequena. Uma família aqui pode ter a oportunidade de um empreendimento numa localização que hoje é uma das mais valorizadas da região norte de Campo Grande”, explicou.

Segundo um dos corretores do projeto, Paulo Ricardo, o Belas Artes é um residencial pensado para oferecer acessibilidade e conforto. Além de localização estratégica, se soma à infraestrutura um centro comercial, que proporcionará um ambiente completo, acolhedor e funcional.

“Localizado no espaço residencial, o complexo comercial contará com 42 lojas, que proporcionarão comodidade aos moradores. Outro diferencial é o Centro Cultural Belas Artes, que é localizado ao lado do condomínio e garantirá entretenimento cultural, reforçando o potencial de desenvolvimento da região”, detalha.

PPP contemplará 792 famílias

O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada e contará com 792 apartamentos, dos quais 498 serão destinados a famílias com renda de até cinco salários mínimos, conforme os critérios do Programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, 80 unidades — correspondentes a 10,10% do total — serão destinadas ao programa de Locação Social.

Os 214 apartamentos restantes serão comercializados pela Cesari Engenharia, empresa vencedora da licitação, para atender à demanda do mercado imobiliário da Capital. Para financiamentos, há ainda 262 apartamentos disponíveis.

A área doada pela Prefeitura de Campo Grande, avaliada em R$ 20 milhões, tem como objetivo facilitar o acesso à moradia digna para famílias que não conseguiram financiamento pelo sistema tradicional.

“A Prefeitura inova com mais esse projeto de habitação que também auxiliará no desenvolvimento urbano e econômico da região. Os futuros moradores do condomínio terão diversas oportunidades para residir em uma moradia digna, seja pelo Programa Minha Casa, Minha Vida ou pela Locação Social”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Vila dos Idosos: Selecionados para sorteio são divulgados

Outro empreendimento que tem gerado alta expectativa em Campo Grande é a Vila dos Idosos, localizada próximo ao Horto Florestal, é o primeiro empreendimento construído para locação social. Na última sexta-feira, a Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) publicou a lista com o nome das 932 pessoas com mais de 60 anos que participarão do sorteio por uma unidade no condomínio.

Conforme o município, para o sorteio, dois critérios serão levados em conta: pessoa idosa enquadrada como de Prioridade Especial (acima de 80 anos) e pessoa idosa com deficiência. Após a realização da escolha, os beneficiários terão um custo mensal relativo ao pagamento da locação e da taxa de condomínio. A lista com todos os nomes participantes pode ser conferida na edição-extra do Diogrande da última sexta-feira (4).

