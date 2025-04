Ibama aplica provas do concurso público neste domingo com mais de 450 vagas de nível superior

Certame oferece salários a partir de R$ 9,9 mil; provas ocorrem à tarde em todo o país

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realiza neste domingo, 6 de abril, as provas do concurso público de 2025. O certame oferece 460 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível superior com salário inicial de R$ 9.994,60.

As provas são aplicadas no período da tarde, com abertura dos portões às 11h e fechamento às 12h (horário de Mato Grosso do Sul). A aplicação começa às 12h30 e tem duração de 4h30. Os locais de prova foram divulgados no site da Cebraspe, organizadora do concurso.

Os candidatos concorrem aos cargos de analista ambiental e analista administrativo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e há possibilidade de gratificações por titulação: R$ 464 para especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1.387 para doutorado.

Para acessar a sala de prova, é obrigatório apresentar documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição e caneta preta de material transparente. Não serão aceitos documentos como CPF, título de eleitor, certidões ou carteiras estudantis.

