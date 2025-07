Prazo para pagar taxa de inscrição do CPNU 2 termina nesta segunda (21)

Prazo para quitar a taxa de R$ 70 termina às 23h59. Sem o pagamento, inscrição é cancelada

Quem já se inscreveu na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) tem até às 23h59 (horário de Brasília) desta segunda-feira (21/7) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é R$ 70 e deve ser quitado dentro do prazo para que a participação no certame seja validada. A recomendação é não deixar para os últimos minutos. Quem não pagar até o fim do dia terá a inscrição cancelada automaticamente.

A Guia de Recolhimento da União (GRU) é gerada ao final do processo de inscrição, disponível na plataforma oficial.

Como pagar

A GRU pode ser quitada de três formas:

– Pix, utilizando o QR Code presente no boleto;

– PagTesouro, com opções de carteira digital, boleto ou cartão de crédito;

– Presencialmente, em bancos, casas lotéricas ou agências dos Correios.

Não são aceitos pagamentos por TED, DOC, transferência bancária, agendamento ou depósito em conta. Essas modalidades resultam em cancelamento automático, sem direito a reembolso.

Confirmação da participação

Após o pagamento, a confirmação será processada automaticamente pelo sistema da FGV. Não é necessário enviar comprovante por e-mail. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com o local e o horário da prova, estará disponível a partir de 22 de setembro, AQUI.

Sobre o concurso

O CPNU 2 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos públicos federais, com provas objetivas marcadas para 5 de outubro e provas discursivas no dia 7 de dezembro, em 228 cidades de todo o Brasil. A seleção é organizada por blocos temáticos e permite que o candidato concorra a mais de um cargo com uma única inscrição.

Com foco na ampliação do acesso ao serviço público federal, o CPNU 2 conta com mais inclusão, diversidade e justiça social. Mesmo nos cargos com apenas uma vaga, o modelo garante a aplicação das cotas legais, assegurando oportunidades para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

A segunda edição do CPNU também adota mecanismos que promovem a equidade de gênero, incentivando a participação feminina nas etapas iniciais da seleção, e assim estimular a presença de mulheres em cargos públicos estratégicos. O concurso assegura o atendimento especializado para quem necessita e segue protocolos rigorosos de segurança e transparência em todas as fases.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.