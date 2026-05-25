Homem é golpeado com facão por desconhecido durante bebedeira com os amigos, em Dourados

No final da tarde de domingo (24), um homem, de 26 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi golpeado com um facão na cabeça por desconhecido. O caso aconteceu na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, a vítima informou aos policiais que estava consumindo bebidas alcoólicas com alguns amigos, quando um homem desconhecido o golpeou na cabeça, sem motivos aparentes. Após o crime, os suspeito foi embora do local.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao jovem. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital da Missão, onde permanece internado.

Durante o atendimento, a vítima se mostrava consciente e orientada e não corre risco de vida.

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