Campo Grande é destaque em capacitação climática

Campo Grande foi o único município do Centro-Oeste selecionado para participar da capacitação “Resiliência e Cuidados em Ação: governar em tempos de crise com equidade de gênero e raça”, promovida pelo Ministério das Mulheres em parceria com a FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) e o Instituto Alziras.

A formação reúne equipes da PLANURB (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) e da SEMU (Secretaria Executiva da Mulher), com foco na preparação das cidades para enfrentar desafios climáticos e sociais, especialmente em situações que atingem populações mais vulneráveis.

A Diretora-Executiva da PLANURB, Mariana Massud, destaca a importância da participação: “Estamos felizes em poder participar dessa capacitação tão importante. Será um momento único para nossas equipes aperfeiçoarem os conhecimentos e trocar experiências. Esta gestão vem dando oportunidade para o treinamento dos servidores e isso reflete na qualidade dos serviços que prestamos”.

A Secretária-Executiva da Mulher, Angélica Fontanari, ressalta que a capacitação fortalece políticas públicas mais humanizadas e inclusivas. “A Política do Cuidado é mais uma estratégia de fortalecimento e proteção, pois fortalece a autonomia feminina, promove igualdade de oportunidades e contribui para a proteção da saúde física, emocional e econômica das mulheres”.

O curso reúne apenas 20 municípios brasileiros e aborda estratégias ligadas ao planejamento urbano, proteção social e redução de desigualdades.

Em Campo Grande, a iniciativa também dialoga com ações já desenvolvidas pelo município, como o PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos), voltado ao planejamento de áreas críticas sujeitas a desastres ambientais.

A seleção considerou critérios como diversidade de áreas representadas, participação de diferentes setores da gestão pública e alinhamento dos municípios com os temas propostos pela formação.

Por Prefeitura de Campo Grande

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