Prazo para hotéis aderirem ao check-in digital termina nesta segunda (20)

Uso da FNRH Digital passa a ser obrigatório e substitui formulários em papel no registro de hóspedes

Estabelecimentos de hospedagem, como hotéis, pousadas e hostels, têm até esta segunda-feira (20) para aderir à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital, novo modelo de check-in implementado pelo Ministério do Turismo.

A ferramenta começou a ser implantada de forma gradual em novembro de 2025 e substitui o preenchimento de fichas em papel. A partir da obrigatoriedade, o registro de hóspedes passa a ser feito de forma digital, com a proposta de agilizar o atendimento e reduzir custos operacionais no setor.

Segundo o governo federal, o sistema permite que o próprio turista preencha os dados antecipadamente, utilizando a plataforma Gov.br. O processo pode ser concluído por meio de QR Code disponibilizado pelo estabelecimento, link de acesso ou dispositivo no local.

Para turistas estrangeiros, não será exigida conta no Gov.br. Já no caso de menores de 18 anos ou pessoas incapazes, o cadastro será vinculado ao responsável legal.

De acordo com o ministério, a FNRH Digital está prevista na nova Lei Geral do Turismo e atende às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. A pasta também informou que promoveu ações de orientação para auxiliar empresas na adaptação ao novo sistema, incluindo materiais explicativos sobre o processo de adesão.

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