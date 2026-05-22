Homem é executado a tiros ao chegar em casa após sair do trabalho em Ivinhema

José Amauri da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de quinta-feira (21), no bairro Piravevê, em Ivinhema, cidade localizada a 291 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site local, IviNotícias, a vítima havia acabado de chegar em casa após o trabalho quando foi surpreendida por dois homens que estavam em frente da sua residência. Durante a ação, um dos suspeitos sacou uma arma e disparou em direção à cabeça de José.

O homem caiu logo após ser atingido e morreu antes da chegada do socorro. A companheira da vítima presenciou o crime e acionou a Polícia Militar.

José Amauri trabalhava como soldador e, conforme relatos, havia deixado o sistema prisional recentemente.

A Policia Militar, Civil e a perícia técnica estiveram no local.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores e nem a motivação do crime. O caso deve continuar sob investigação.

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