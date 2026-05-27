Homem é espancado, esfaqueado e tem casa invadida no bairro Parque Novos Estados

Na tarde desta terça-feira (26), um homem de 35 anos, que não teve suas informações divulgadas, teve sua casa invadida, foi espancado e sofreu uma parada cardiorrespiratória, no bairro Parque Novos Estados, em Campo Grande. Na ocasião, os agressores aplicaram diversas injeções de insulina a força, causando o problema no coração. Ele segue internado em estado grave na Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela equipe do hospital, quando o homem deu estrada apresentando um corte profundo na região direita do abdômen. Ele foi encaminhado por uma viatura do Corpo de Bombeiros. A perfuração foi causada por um objeto pontiagudo.

No hospital, os médicos informaram que o quadro de saúde do jovem era gravíssimo, e que decorrente das agressões, ele havia sofrido uma parada cardíaca. Ele foi socorrido na Rua Barão de Grajaú, localizada no Bairro Parque dos Novos Estados por volta das 13 horas.

Mais tarde no mesmo dia, os agentes receberam a informação de que um grupo de pessoas, ainda não identificados, teria invadido a casa da vítima e a espancado.

Ainda conforme as informações, além das agressões, e da perfuração por faca, o grupo também teria aplicado diversas injeções de insulina a força na vítima. Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi alertado sobre a substancia, que teria sido o grande estopim para o choque glicêmico e a subsequente parada cardiorrespiratória.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.