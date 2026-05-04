Homem é espancado e socorrido em estado grave do lado de igreja em Campo Grande

Um homem de 53 anos, identificado como André Luiz Rosa, foi socorrido em estado grave na noite deste domingo (3), após ser agredido no bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h49 para atender a denúncia de que um homem estava sendo espancado ao lado de uma igreja, na Rua Balsemin. A informação inicial apontava que a vítima era atingida com chutes na cabeça.

Ainda segundo as informações, que o agressor ainda estaria no local.

No entanto, ao chegarem, os policiais não encontraram o suspeito, que já havia fugido.

André Luiz foi localizado desacordado, com diversas lesões na região da cabeça e do rosto. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

No momento da ocorrência, não havia testemunhas que pudessem indicar a autoria do crime.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac-Cepol e será investigado pela Polícia Civil.