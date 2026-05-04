Avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Um avião monomotor, de pequeno porte, caiu e bateu em prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Ainda não há confirmações sobre vítimas.
Informações iniciais do Corpo de Bombeiros dizem que haviam quatro ocupantes na aeronave, sendo que uma pessoa morreu e três estão feridas em estado grave.
Três viaturas da corporação foram empenhadas e chegaram no local por volta de 12h25.
A aeronave caiu no estacionamento do prédio. O piloto reportou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem.
De acordo com o registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. A aeronave tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.