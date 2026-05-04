Até 15 de maio: Bioparque Pantanal prorroga inscrições para a 4ª edição do Clube de Ciências

O Bioparque Pantanal prorrogou o prazo de inscrições para a quarta edição do Clube de Ciências. Agora, escolas e estudantes interessados terão até o dia 15 de maio para submeter suas propostas e participar do programa de iniciação científica voltado a alunos do Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. Acesse o edital aqui.

A prorrogação atende a solicitações das escolas, ampliando o prazo para que mais grupos possam organizar e estruturar seus projetos. Mesmo com a extensão do período de inscrições, o cronograma de atividades permanece inalterado, com início previsto para o dia 2 de junho, conforme estabelecido no edital.

Nesta quarta edição, o Clube de Ciências mantém a proposta de fortalecer a produção científica e incentivar a pesquisa entre jovens estudantes, promovendo experiências práticas de investigação e desenvolvimento de conhecimento. O projeto conta com três modalidades de ingresso, ampliando a participação das escolas e estudantes:

– Continuidade de projetos ou nova proposta de escolas parceiras: com quatro vagas destinadas às escolas que participaram da edição anterior do Clube de Ciências, permitindo a continuidade de pesquisas já desenvolvidas ou a submissão de novas propostas alinhadas aos objetivos do programa.

– Participação em projetos institucionais do Bioparque Pantanal: com duas vagas voltada para escolas interessadas em integrar projetos previamente estruturados por profissionais do Bioparque Pantanal, dentro das linhas temáticas propostas pelo programa.

– Ingresso Regular: com dez vagas destinadas às escolas que desejam submeter novos projetos, seguindo as diretrizes do edital.

As propostas devem ser elaboradas por um professor-orientador e grupos formados por, no mínimo, três e, no máximo, cinco estudantes. A submissão ocorre exclusivamente em formato eletrônico, por meio de formulário on-line, e os projetos serão analisados pelo Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque Pantanal, conforme o edital.

Com duração de seis meses, os projetos selecionados resultarão na apresentação de um produto final, fruto das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes ao longo do programa.