Até 15 de maio: Bioparque Pantanal prorroga inscrições para a 4ª edição do Clube de Ciências

Foto: Lara Miranda
Foto: Lara Miranda

O Bioparque Pantanal prorrogou o prazo de inscrições para a quarta edição do Clube de Ciências. Agora, escolas e estudantes interessados terão até o dia 15 de maio para submeter suas propostas e participar do programa de iniciação científica voltado a alunos do Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. Acesse o edital aqui.

A prorrogação atende a solicitações das escolas, ampliando o prazo para que mais grupos possam organizar e estruturar seus projetos. Mesmo com a extensão do período de inscrições, o cronograma de atividades permanece inalterado, com início previsto para o dia 2 de junho, conforme estabelecido no edital.

Nesta quarta edição, o Clube de Ciências mantém a proposta de fortalecer a produção científica e incentivar a pesquisa entre jovens estudantes, promovendo experiências práticas de investigação e desenvolvimento de conhecimento. O projeto conta com três modalidades de ingresso, ampliando a participação das escolas e estudantes:

– Continuidade de projetos ou nova proposta de escolas parceiras: com quatro vagas destinadas às escolas que participaram da edição anterior do Clube de Ciências, permitindo a continuidade de pesquisas já desenvolvidas ou a submissão de novas propostas alinhadas aos objetivos do programa.

– Participação em projetos institucionais do Bioparque Pantanal: com duas vagas voltada para escolas interessadas em integrar projetos previamente estruturados por profissionais do Bioparque Pantanal, dentro das linhas temáticas propostas pelo programa.

– Ingresso Regular: com dez vagas destinadas às escolas que desejam submeter novos projetos, seguindo as diretrizes do edital.

As propostas devem ser elaboradas por um professor-orientador e grupos formados por, no mínimo, três e, no máximo, cinco estudantes. A submissão ocorre exclusivamente em formato eletrônico, por meio de formulário on-line, e os projetos serão analisados pelo Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque Pantanal, conforme o edital.

Com duração de seis meses, os projetos selecionados resultarão na apresentação de um produto final, fruto das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes ao longo do programa.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *