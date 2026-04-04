Homem é esfaqueado mais de 10 vezes e fica em estado grave em Coxim

Um homem de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (4), em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por mais de 10 golpes de faca e socorrido em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu ferimentos na cabeça, costas e mãos, além de duas perfurações profundas no tórax. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou o homem ao Hospital Regional, onde ele permanece internado.

Inicialmente, o rapaz contou à polícia que estava ingerindo bebida alcoólica com amigos próximo a um bar. No entanto, depois mudou a versão e disse que foi atacado enquanto dormia na varanda de casa, em um imóvel sem energia elétrica.

Ele afirmou não saber quem seria o autor nem a motivação do crime.

Policiais foram até o local indicado, mas não encontraram sinais de luta ou vestígios de sangue.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

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