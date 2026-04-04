Chuva com vento forte muda tempo e pega moradores de surpresa em Campo Grande

O sábado (4), que tinha previsão de muito calor e tempo seco em Campo Grande, terminou diferente do esperado. Ao longo do dia, a chuva apareceu em várias regiões da cidade, acompanhada de ventos fortes.

Pela manhã, a previsão era de tempo firme, com calor e baixa umidade do ar, entre 20% e 40%. O Cemtec já tinha alertado para cuidados com a saúde, como beber bastante água e evitar o sol nos horários mais quentes.

Mesmo assim, havia chance de chuva isolada por causa do calor combinado com a umidade. E foi isso que aconteceu.

Com o passar das horas, nuvens carregadas se formaram e a chuva chegou rápido em vários pontos da Capital.

Moradores registraram chuva na região central e em bairros como Los Angeles, Chácara Cachoeira, Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Cidade Jardim, Parque do Lageado, Parati, Aero Rancho, Monte Castelo e Jardim Veraneio.

Apesar da mudança no tempo, a previsão ainda indica pouca chuva no Estado, com maiores volumes apenas na região leste de Mato Grosso do Sul.

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