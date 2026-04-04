Chuva de granizo atinge bairros e causa estragos em Campo Grande

A chuva forte que atingiu Campo Grande na tarde deste sábado (4) veio acompanhada de granizo e rajadas de vento, causando transtornos em diferentes regiões da cidade.

Moradores relataram queda de granizo em bairros como Jardim Imperial e Guanandi. Apesar de ter durado poucos minutos, o temporal foi intenso e provocou interrupções no fornecimento de energia em várias áreas.

No Centro, parte do forro do teto de uma loja Americanas, localizada na Avenida Dom Aquino, cedeu com a força da chuva, e pedaços ficaram espalhados pelo chão.

Já na região do bairro Coronel Antonino, a queda de uma árvore chegou a bloquear completamente a via, dificultando o trânsito.

Apesar da intensidade do temporal, houve poucos registros de alagamentos ou danos mais graves na Capital.

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