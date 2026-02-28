Homem é esfaqueado cinco vezes nas costas e caso é registrado como tentativa de homicídio

Vítima foi socorrida à Santa Casa e ocorrência será apurada pela Polícia Civil

Um homem foi atingido por cinco golpes de faca nas costas e o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac Cepol, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a situação na Santa Casa. No hospital, a vítima relatou que estava ingerindo bebida alcoólica em uma propriedade rural localizada a cerca de 50 quilômetros de Ribas do Rio Pardo, onde reside e trabalha.

Segundo o relato, os fatos teriam ocorrido na noite anterior. Em determinado momento e sem motivação aparente, o suspeito teria desferido aproximadamente cinco golpes de faca nas costas da vítima. Após a agressão, o homem foi socorrido por ambulância até a Santa Casa, onde permanece na área verde, consciente e orientado, sob atendimento médico.

A equipe policial informou ainda que manteve contato com a Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo para ciência dos fatos e eventual adoção de providências.

Diante da gravidade da ocorrência, a autoridade policial plantonista da Depac Cepol determinou o registro como homicídio simples na forma tentada para aprofundamento das investigações.

