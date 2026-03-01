Março começa com sol e pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul

Primeiro dia do mês será de calor em todas as regiões, com máximas que chegam a 37°C

Março começa com predomínio de sol, variação de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (1º). As temperaturas seguem elevadas e o tempo permanece abafado ao longo do dia.

Na região do Pantanal, Corumbá deve registrar mínima de 26°C e máxima de 35°C. Em Aquidauana, os termômetros variam entre 24°C e 36°C, também com previsão de sol e chuva passageira. Porto Murtinho terá mínima de 25°C e máxima de 35°C, com instabilidade pontual.

No Norte do Estado, Coxim apresenta mínima de 22°C e máxima de 34°C. Camapuã deve ter variação entre 21°C e 34°C, com sol predominando.

No Leste, Três Lagoas registra mínima de 21°C e máxima de 34°C. Em Paranaíba, as temperaturas ficam entre 19°C e 33°C, com tempo firme e poucas nuvens.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 32°C, com possibilidade de pancadas rápidas. No sudoeste, Dourados terá mínima de 21°C e máxima de 36°C, com chance de chuva isolada. Ponta Porã varia entre 21°C e 33°C.

Já na região do Bolsão e Cone-Sul, Anaurilândia deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Iguatemi pode alcançar a maior temperatura do dia, com mínima de 21°C e máxima de 37°C.

