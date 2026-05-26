Homem é encontrado morto em casa e caso pode ter relação com complicações de hérnia em Campo Grande

Um homem de 48 anos foi encontrado morto dentro de casa na segunda-feira (25), no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. A suspeita é de que a morte tenha relação com complicações provocadas por uma hérnia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima tinha uma hérnia na região umbilical que, há cerca de duas semanas, teria se deslocado para a região escrotal. Mesmo reclamando de dores e desconforto, ele teria se recusado a procurar atendimento médico.

Ainda segundo o registro policial, nos últimos dias o homem apresentava episódios de incontinência urinária e perda de apetite.

Na tarde de segunda-feira, ele foi descansar em um dos quartos da residência. Em determinado momento, um familiar entrou no cômodo e percebeu que a vítima já não apresentava sinais vitais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, ao chegar ao imóvel, constatou o óbito. Não havia sinais de violência no local.

O caso foi registrado na Polícia Civil como morte natural. O corpo foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito), que irá apontar oficialmente a causa da morte. Até o momento, não há indícios de crime.