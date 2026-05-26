Futebol estadual: Tropeços para rivais de fora complicam equpes na Série D

Operário e Ivinhema não vencem times de outros estados desde abril

A duas rodadas para o fim da primeira fase da Série D, os representantes de Mato Grosso do Sul fazem campanhas irregulares no Grupo A11. O Operário não venceu nenhum adversário de fora do estado nesta temporada.

A única vitória da SAF do Galo até aqui ocorreu justamente no duelo local contra o Ivinhema, por 2 a 0, no dia 16 de maio, no Estádio Jacques da Luz. Contra equipes mineiras e goianas, a campanha é de três empates e quatro derrotas. O Operário empatou com Betim-MG, Crac-GO e Abecat-GO no primeiro turno, mas perdeu os dois confrontos contra o Uberlândia-MG. Sábado (23), foi derrotado pela Abecat, por 2 a 0, em Ouvidor (GO).

A derrota para os goianos, fora de casa, agravou a situação da SAF na tabela. Com seis pontos, o time dirigido por Diego Souza, caiu para a lanterna e agora precisa vencer os dois compromissos restantes — contra Crac, em Campo Grande, domingo (31) e Betim, em Minas Gerais, em 14 de junho — além de torcer por uma combinação de resultados para seguir sonhando com classificação.

Ivinhema em alerta

A última vitória do Azulão do Vale sobre adversário de outro estado aconteceu em 11 de abril, quando bateu o Uberlândia por 2 a 1, fora de casa, pela segunda rodada da competição. Desde então, a equipe do técnico Douglas Ricardo disputou seis partidas. Nesse intervalo, perdeu duas vezes para o Betim, empatou os dois jogos contra a Abecat e alternou vitória e derrota nos clássicos estaduais diante do Operário.

A sequência negativa ganhou peso após a derrota por 3 a 0 para o Betim, em Contagem(MG), no último sábado. O Azulão perdeu posição dentro do G4 justamente para o adversário mineiro e agora ocupa a quarta colocação, com 11 pontos.

O time ainda depende apenas de si para avançar à próxima fase e terá dois confrontos diretos para confirmar a classificação: recebe o líder Uberlândia no Estádio Saraivão, domingo que vem, e encerra a participação diante do Crac, em Catalão (GO), no dia 14 do próximo mês.

Finais da Seletiva Sub-20

A decisão da Seletiva Sub-20 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027 começou com empate por 1 a 1 entre Campo Grande e ABC, no Jacques da Luz, no último sábado.

O ABC abriu o placar mesmo com um jogador a menos. O atacante Kaue, artilheiro da competição, marcou seu 11º gol no torneio após cruzamento de Ericky. O Campo Grande empatou nos minutos finais com Brayan, aproveitando rebote do goleiro Samuel Zatti.

Com igualdade no confronto de ida, a decisão ficou aberta para o duelo de volta, marcado para o dia 1º de junho, novamente nas Moreninhas. Quem vencer garante o título da seletiva e a vaga de Mato Grosso do Sul na Copinha. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis. Vale lembrar que ainda não se sabe se o vice assegura vaga para o torneio nacional.

Por Ricardo Prado

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