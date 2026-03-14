Calor de até 36 °C e pancadas isoladas marcam o tempo em Mato Grosso do Sul neste sábado

Temperaturas sobem em várias regiões do Estado, com possibilidade de chuva passageira em parte do território

O sábado (14) deve ser marcado por temperaturas elevadas e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Na região de Campo Grande, os termômetros devem variar entre 21 °C e 29 °C, com sol entre nuvens ao longo do dia.

No Pantanal, cidades como Corumbá e Aquidauana terão máximas de até 33 °C e mínimas em torno de 24 °C, também com períodos de sol e nebulosidade.

A maior temperatura prevista para o Estado é em Porto Murtinho, onde os termômetros podem alcançar 36 °C, com mínima de 24 °C.

Na região norte, Coxim deve registrar temperaturas entre 23 °C e 30 °C, com possibilidade de pancadas de chuva. Já em Camapuã, a mínima prevista é de 21 °C e a máxima de 31 °C, também com chance de chuva isolada.

No leste do Estado, Três Lagoas pode chegar aos 32 °C, enquanto Paranaíba deve ter temperaturas entre 21 °C e 30 °C, com previsão de chuva rápida em alguns momentos.

Na região sul, Dourados deve registrar mínima de 21 °C e máxima de 33 °C, com possibilidade de pancadas. Já em Ponta Porã, os termômetros ficam entre 21 °C e 30 °C, com sol entre nuvens.

Em Iguatemi, a previsão indica mínima de 20 °C e máxima de 32 °C, enquanto Anaurilândia deve ter temperaturas entre 21 °C e 33 °C, com variação de nuvens.

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