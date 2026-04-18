Alerta de chuva com ventos atinge regiões de Mato Grosso do Sul até a noite deste sábado

Aviso aponta risco de alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos em diferentes áreas do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em regiões de Mato Grosso do Sul. O aviso teve início na manhã de quinta-feira (16), às 8h50, e segue válido até às 23h59 deste sábado (18).

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h.

As áreas sob alerta incluem o Centro-Norte, Pantanal Sul-Mato-Grossense, Sul e Sudoeste do Estado. Nesses locais, há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante das condições, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e de raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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