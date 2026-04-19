Homem é encontrado morto com a cabeça no portão e polícia apura circunstâncias em Dourados**

A morte de Gaspar Martins Caetano Filho, de 56 anos, é investigada pela polícia em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande. Ele foi encontrado sem vida na madrugada deste domingo (19), no Jardim Clímax.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava em uma posição incomum, junto ao portão de uma residência na Rua Pedro Celestino. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Informações iniciais apontam que a vítima pode ter escorregado ao tentar entrar na casa de um amigo. Não foram identificados, a princípio, sinais de violência que indiquem crime.

A perícia técnica esteve no local e a Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte por causa indeterminada.