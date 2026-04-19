Entre sucessos e novas influências, Thiaguinho se apresenta na ExpoGrande nesta segunda-feira (20)

O cantor Thiaguinho retorna a Mato Grosso do Sul para um show especial em Campo Grande nesta segunda-feira (20), durante a programação da Expogrande. Com raízes ligadas à fronteira e parte da infância vivida em Ponta Porã, o artista se apresenta no Parque de Exposições Laucídio Coelho, marcando um reencontro com o estado onde construiu parte de sua história.

A apresentação traz um formato completo, reunindo sucessos que marcaram sua carreira solo e o período à frente do Exaltasamba, além de releituras e faixas mais recentes. Apesar de não integrar oficialmente a turnê do novo álbum “Bem Black”, o show incorpora músicas do novo trabalho, ampliando o repertório e dialogando com diferentes fases do artista.

Lançado como seu 23º projeto musical, o álbum Bem Black apresenta uma proposta que ultrapassa os limites tradicionais do pagode, explorando sonoridades como soul, jazz, R&B e afrobeat. O trabalho reflete um momento de aprofundamento artístico e busca destacar referências da música negra brasileira em uma construção contemporânea.

Ao longo da carreira, o cantor Thiaguinho estruturou sua trajetória a partir de projetos que marcaram diferentes fases de sua evolução artística e empresarial. Entre eles, destacam-se a turnê Tardezinha, que se consolidou como um dos maiores eventos de samba e pagode do país, e a criação da Paz & Bem, responsável pela gestão de sua carreira e produção musical.

No cenário internacional, o artista também avançou com parcerias como a firmada com a Virgin Music, além de articulações com a Universal Music Latin Entertainment, ampliando o alcance de sua música para novos mercados e também apresentações pela Europa, passando por cidades como Dublin, Paris, Amsterdã, Zurique, Milão e Genebra.

Uma vida na fronteira

Apesar de ter nascido em Presidente Prudente (SP), o cantor Thiaguinho mantém uma forte ligação afetiva com Ponta Porã, cidade onde viveu dos 7 aos 17 anos e que, segundo ele, teve papel fundamental em sua formação pessoal. Ao longo da carreira, o artista frequentemente relembra espaços e vivências da fronteira, destacando a importância dessas memórias na construção de sua identidade.

“Ponta Porã é a cidade onde cresci e vivi momentos que marcaram quem eu sou hoje. Minha história passa por muitos lugares dali, pela minha casa, pela capela, pela escola e por tantas pessoas queridas que sempre faço questão de rever. Tenho uma gratidão enorme por tudo o que vivi ali e um orgulho imenso de carregar essa origem comigo”, contou Thiaguinho nas suas redes sociais.

Um dos retratos da infância de Thiaguinho em Ponta Porã vem das lembranças do administrador Paulo Bernal, que conviveu com o artista ainda na escola. Colegas na Escola Municipal São João, eles dividiram momentos simples, marcados por brincadeiras, jogos e pela convivência com a professora Glória, mãe do cantor, cuja atuação teve papel importante na formação dos alunos em um contexto de poucas condições, mas de forte incentivo à persistência.

“A gente estudava junto e convivia no dia a dia da escola, que era simples, mas muito marcante. Lembro das brincadeiras na quadra, das partidas de futebol, da correria depois da aula. Era tudo muito humilde, mas também muito verdadeiro. A professora Glória ensinava muito mais do que conteúdo, ela mostrava pra gente a importância de não desistir e de correr atrás dos sonhos. Aquilo impactou muita gente, inclusive a mim, e fez diferença na nossa trajetória”, conta.

Talento sendo descoberto

As lembranças da época escolar também evidenciam a influência decisiva da família na formação de Thiaguinho. Para Paulo Bernal, a figura da professora Glória, mãe do artista, se destacava não apenas pelo papel em sala de aula, mas pela postura ativa e inspiradora diante dos alunos, especialmente em um contexto de limitações estruturais.

“Ela era uma guerreira, sempre incentivando todo mundo a seguir em frente, a não desistir. Era do tipo que dizia ‘tenta de novo’ quantas vezes fosse preciso. Foi, sem dúvida, a melhor professora que já tive. Não era daquelas que ficavam só observando, ela participava, estava com a gente na quadra, no sol, ensinando de verdade. Essa atitude marcou muito e fez diferença na vida de muita gente”, relembra.

Outro momento marcante da juventude de Thiaguinho lembrado por Paulo foi a época em que os dois integraram a fanfarra escolar, já no Colégio Magsul. Ali, entre ensaios e encontros informais após as atividades, surgiam as primeiras experiências musicais coletivas, quando o grupo de estudantes improvisava ritmos e adaptava canções de pagode apenas pela memória, revelando desde cedo a inclinação musical do artista.

“Depois dos ensaios, a gente ficava ali tocando, cada um com seu instrumento. Eu no bumbo, ele na caixinha. A gente tirava as músicas de cabeça e tocava pagode, coisas do Exaltasamba e de outros grupos da época. Já dava pra perceber que ele tinha um talento diferente, um ritmo próprio. Aqueles momentos foram especiais”, revela Paulo.

Amor verdadeiro de fã

Thiaguinho mantém presença frequente em Campo Grande, com shows registrados ao longo dos anos, incluindo apresentações em 2012, 2016, 2017, 2024 e a edição especial da Tardezinha 10 Anos, em 2025. Mesmo sem novas datas confirmadas além da Expogrande, o público segue atento aos próximos anúncios.

“Eu acompanho o Thiaguinho desde a época do Exaltasamba, lá por 2003, e nunca mais parei. Já fui em vários shows aqui em Campo Grande, desde aquele no Âncora Hotel, em 2012, até as ‘Tardezinhas’, perdi até a conta. A expectativa agora é enorme, porque ele sempre entrega um espetáculo incrível. Com esse álbum novo, “Bem Black”, quero muito ouvir ‘Pensamentos Intrusivos’. Falou que ele vem pra cá, eu já estou dentro”, conta a fã Quézia Daniele, auxiliar administrativa.

A expectativa para o show de Thiaguinho também mobiliza histórias pessoais marcadas pela música. A coordenadora técnica de administração Jeniffer Dias destaca que a apresentação na Expogrande representa mais do que entretenimento, sendo a realização de um desejo antigo que será vivido ao lado do esposo, tornando a experiência ainda mais significativa.

“Minha expectativa está cheia de emoção, porque não é só um show, é um sonho acontecendo, ainda mais ao lado do meu esposo. Sou fã desde a época do Exaltasamba e sempre me identifiquei, até por ele ser de Presidente Prudente (SP) como eu. Tem músicas que marcaram nossa história, como ‘Tá Vendo Aquela Lua’, e ‘Caraca Muleke’. Vai ser a primeira vez que vou a um show dele, ainda mais porque acontece perto do meu aniversário. Para mim, já é o melhor presente”, finaliza.

Serviço: A apresentação acontece em Campo Grande nesta segunda-feira (20), véspera do feriado de Dia de Tiradentes no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A apresentação acontece a partir das 18h, reunindo fãs em mais uma passagem do artista pela capital sul-mato-grossense.Os ingressos seguem disponíveis para o público e podem ser adquiridos pela plataforma BlackTag.

Por Amanda Ferreira

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