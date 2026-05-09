“Meu pedido de lanche já está chegando”: mulher usa frase de emergência para denunciar ex em Campo Grande 

Uma mulher de 33 anos usou uma frase de emergência para pedir ajuda à Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande na noite de ontem (8), no Jardim Columbia, em Campo Grande. Pelo telefone, ela disse “meu pedido de lanche já está chegando”, código usado para indicar que estava em perigo dentro de casa.

Quando os agentes chegaram ao endereço informado, moradores contaram que ouviram gritos e discussão em uma casa ao lado. Com isso, a equipe conseguiu localizar o imóvel correto.

No local, a mulher foi encontrada nervosa e acompanhada dos três filhos menores. Ela contou que o ex-companheiro tinha saído pouco antes da chegada da viatura.

Segundo a vítima, ela possui medida protetiva contra o homem, mas ele estaria descumprindo a ordem judicial ao aparecer na residência.

Os guardas fizeram buscas pela região, inclusive em um posto de combustíveis próximo, mas o suspeito não foi encontrado.

Depois das buscas, a equipe voltou até a casa para orientar a mulher sobre medidas de segurança e reforçou que ela deve ligar imediatamente para o 153 ou 190 caso o ex-companheiro volte ao local.