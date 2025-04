Homem é detido com carga de eletrônicos sem nota fiscal na MS-379, em Laguna Carapã

Mercadoria de origem paraguaia seria levada para São Paulo; apreensão foi registrada pela Polícia Federal em Dourados

Um homem de 31 anos foi detido nesta quarta-feira (23) após ser flagrado com uma carga de eletrônicos sem nota fiscal na rodovia MS-379, próximo ao Distrito de Bocajá, em Laguna Carapã. O veículo utilizado para o transporte, um GM Cobalt, foi abandonado em uma lavoura durante tentativa de fuga.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio viário na região. Ao receber a ordem de parada, o condutor não obedeceu e fugiu. Depois de alguns quilômetros, abandonou o carro e tentou escapar a pé, mas foi localizado pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Ao ser questionado, o homem informou que havia pegado a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o destino seria a cidade de São Paulo. No veículo foram encontrados diversos produtos eletrônicos e aparelhos de telefone celular.

A carga, avaliada em R$281 mil, foi encaminhada juntamente com o veículo à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O caso será investigado como descaminho.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram