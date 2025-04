Aumento escalonado do salário da Prefeita é aprovado na Câmara

Em regime de urgência, salário aprovado da prefeita chegará a 35mil reais

Nesta quinta-feira (24), durante sessão, a Câmara dos Vereadores de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei nº 11.791/2025, que prevê o reajuste escalonado do salário da prefeita Adriane Lopes (PP), da vice- prefeita, Camila Nascimento, secretarios e mais 474 servidores da prefeitura de Campo Grande.

O projeto foi aprovado em única discussão em regime de urgência e altera a Lei 7.006/23, que precisa ser sancionada pela chefe do executivo municipal.

O aumento do salário da prefeita ocorrerá de forma escalonada, ou seja, tendo reajsutes até o ano de 2027, quando chegará no valor de R$ 35 mil reais. O projeto também foi aprovado com efeito retroativo a fevereiro.

O salário da prefeita passará então de 21 mil para R$ 26,9 mil desde 1º de abril de 2025. Em 2026 o salário vai para R$ 31,9 mil a partir de 1º de fevereiro e em 2027 chega a R$ 35,4 mil também a partir de 1º de fevereiro.

Entre os servidores da prefeitura que receberão o aumento estão: médicos, odontólogos, auditores fiscais, fiscais da Vigilância Sanitária, fiscaisdda Agetran, professores e alguns aposentados dessas profissões. Estes tiveram o salário congelado por 12 anos, pois dependem do teto do chefe da Prefeitura.

Os vereadores também aprovaram outros quatro projetos na sessão desta quarta-feira (24).

