Homem é preso em flagrante por manter mãe idosa em cárcere privado em Bataguassu

Suspeito foi flagrado com facão, faca e pé de cabra; idosa contou que era mantida trancada e agredida há pelo menos dois dias

Um caso de cárcere privado envolvendo uma mulher de 67 anos resultou na prisão em flagrante de seu filho, de 37, na noite de quarta-feira (23), em Bataguassu. A vítima foi encontrada trancada em casa e sob ameaças constantes, no bairro Jardim Santa Rosa.

Segundo a polícia, o episódio veio à tona após o outro filho da idosa acionar a Força Tática, informando que o irmão estaria impedindo a mãe de sair de casa. Quando chegaram ao endereço, os agentes conseguiram contato com a vítima, que relatou estar sendo mantida em confinamento, sob intimidação com um facão.

A mulher contou ainda que vinha sendo ameaçada havia pelo menos dois dias e chegou a sofrer agressões físicas. Confusa com a duração do episódio, ela não soube afirmar há quanto tempo estava nessa situação, mas confirmou que tentou sair de casa nos dias 22 e 23, sem sucesso.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e prenderam o suspeito. Na residência, foram apreendidos um facão, uma faca e um pé de cabra. Conforme apuração preliminar, o homem seria usuário de drogas e pode apresentar distúrbios psicológicos. Aos agentes, ele não deu qualquer explicação para o comportamento.

A mulher foi retirada do local e encaminhada para receber os cuidados necessários.

