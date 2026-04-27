Homem é condenado a quase 5 anos por tentar estuprar corredora no Parque dos Poderes

Gleidon Barbosa foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisão por tentar estuprar uma corredora no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A sentença foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (27).
O crime ocorreu em 26 de novembro de 2025. A vítima praticava corrida quando foi surpreendida pelo autor, que a agarrou e tentou levá-la para uma área de mata. Ela conseguiu escapar e pediu ajuda a um casal que passava pelo local.
Segundo apurado, Gleidon não é de Mato Grosso do Sul e havia se mudado recentemente para a Capital, onde trabalhava em uma churrascaria e morava no alojamento da empresa.
Após a tentativa, o suspeito foi perseguido por pessoas que estavam na região, mas fugiu pela mata. Durante a fuga, invadiu prédios públicos, se feriu ao se jogar contra uma janela de vidro e acabou detido por um guarda patrimonial até a chegada da Polícia Militar.
A defesa informou que irá se manifestar oficialmente sobre a decisão.
Leia mais
