Acidente entre ônibus e carro deixa trânsito lento e quatro pessoas feridas no Centro de Campo Grande

Um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio se envolveram em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (27), no cruzamento das ruas 13 de Junho e Barão do Rio Branco, na região central de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a frente de um Honda Civic ficou prensada na lateral dianteira do coletivo. Com o impacto, o carro teve o capô amassado e o para-brisa danificado. O ônibus também sofreu avarias na parte frontal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. Quatro pessoas ficaram levemente feridas.

O trânsito ficou lento na região, já que os veículos permaneceram sobre a faixa de pedestres e parte da pista.

A reportagem entrou em contato com o Consórcio Guaicurus que em nota afirmou que “está apurando a ocorrência”.

*Matéria atualizada 15:19 para atualização das informações