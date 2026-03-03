Homem é condenado a mais de 16 anos de prisão por assassinato de mulher trans em Três Lagoas

Anderson Vitor Pires de Brito foi sentenciado a 16 anos e quatro meses de reclusão pelo assassinato de Jaqueline Fyoruti, crime registrado em dezembro de 2022, em Três Lagoas, município localizado a 311 quilômetros de Campo Grande. O julgamento ocorreu na última sexta-feira (27), em sessão de júri popular.

Na época do crime, Jaqueline tinha 49 anos e foi morta com múltiplos golpes de faca na região da cabeça, dias antes de completar 50 anos.

Três anos após o homicídio, o réu foi levado ao banco dos réus no Fórum de Três Lagoas. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, condenando Anderson por homicídio triplamente qualificado. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O assassinato aconteceu na madrugada de 10 de dezembro de 2022, na residência da vítima. De acordo com relatos de amigas, o acusado desferiu vários golpes no rosto da mulher.

O quarto onde Jaqueline estava ficou tomado por sangue, indicando que ela pode ter tentado se defender durante a agressão. Ela completaria 50 anos no dia 28 daquele mesmo mês.