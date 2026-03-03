Vídeo: Bebê de 3 meses é salva por bombeiros após se engasgar em Miranda

Uma bebê de 3 meses foi salva por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de domingo (2), por volta das 11h, em Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande.

O vídeo mostra o momento em que dois homens chegam ao quartel em uma motocicleta. O passageiro desce com a criança de bruços nos braços. Um militar abre o portão, pega a bebê e inicia as manobras de desobstrução ainda na entrada da unidade.

Segundo as informações, a criança apresentava sinais de obstrução das vias aéreas, estava sem resposta, com a pele arroxeada e dificuldade para respirar. A suspeita é de broncoaspiração de leite pouco antes da chegada ao quartel.

O bombeiro de plantão iniciou imediatamente o procedimento indicado para lactentes. No primeiro ciclo de manobras, o líquido que bloqueava a respiração foi expelido. Em seguida, a bebê voltou a chorar, abriu os olhos e apresentou melhora no padrão respiratório.

Após os primeiros atendimentos e monitoramento dos sinais vitais, a criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Renato Albuquerque, onde permaneceu sob observação médica.

Este é o segundo caso de obstrução de vias aéreas em crianças atendido pelo Corpo de Bombeiros em Miranda em menos de uma semana. No dia 22 do mês passado, uma criança de 9 meses também foi socorrida após chegar engasgada ao quartel. Conforme os militares, a rapidez no atendimento foi decisiva para o desfecho positivo nas duas ocorrências.