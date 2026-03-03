Dia da Mulher : Funsat seleciona 500 vagas exclusivas para mulheres no dia 9

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove no dia 9 de março, das 8h às 12h, um mutirão de empregos voltado exclusivamente para mulheres. A ação “Emprega CG – Mulher”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vai oferecer 500 vagas em 28 funções, com entrevistas presenciais no local.

Participam 20 empresas, entre elas Assaí Atacadista, Atacadão, Supermercados Pires, Grupo Pereira, JBS Couros, Santa Casa de Campo Grande e Burger King. As oportunidades são para cargos como atendente, operadora de caixa, recepcionista, auxiliar administrativa, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, estoquista, motorista, entre outros.

O atendimento será na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A iniciativa integra o projeto “Segunda de Primeira”, que prevê grandes ações de recrutamento em uma segunda-feira de cada mês, com empresas realizando entrevistas na própria Fundação.