Galeria de Vidro recebe exposição “Entre Portais e Passos”

A Galeria de Vidro, em Campo Grande, recebe a exposição “Entre Portais e Passos”, da artista Ana Maria Maluf Rabacow. A mostra propõe ao público uma experiência sensível que une arte, memória e movimento em uma narrativa visual marcada pela delicadeza. A exposição vai ficar até o dia 23 de maio de 2026

O evento reúne obras que estabelecem um diálogo entre elementos da arquitetura especialmente os portais antigos, carregados de simbolismo e a leveza das bailarinas em movimento. A proposta é explorar contrastes entre o permanente e o efêmero, convidando o visitante a refletir sobre o tempo, as transformações e os caminhos percorridos ao longo da vida.

Com traços que transitam entre o concreto e o etéreo, cada obra conduz o espectador por uma travessia simbólica, onde gesto e espaço se encontram. A artista constrói, assim, um percurso contemplativo que desperta sensações e interpretações individuais, valorizando a subjetividade de quem observa.

Instalada no complexo da Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária, a Galeria de Vidro abre espaço para uma experiência artística que alia sensibilidade estética e profundidade simbólica, reforçando a importância da arte como meio de expressão e reflexão.

A abertura oficial começou ontem dia 8 de maio, às 19h30. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Por Prefeitura de Campo Grande