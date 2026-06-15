Nevoeiro fecha aeroporto para pousos e provoca cancelamento de voos em Campo Grande

A semana que antecede a chegada oficial do inverno começou com frio, garoa e nevoeiro em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, as condições climáticas afetaram as operações do Aeroporto Internacional na manhã desta segunda-feira (15), levando à suspensão temporária dos pousos e ao cancelamento de voos.

A Capital registrou temperatura mínima de 16,4°C nas primeiras horas do dia, mas a sensação térmica chegou a 14,5°C devido à alta umidade relativa do ar, que alcançou 94%. O cenário de baixa visibilidade foi provocado pela atuação de uma massa de ar frio que avança sobre o Estado.

Segundo a Aena, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande, em razão das condições meteorológicas, as operações do Aeroporto Internacional de Campo Grande estão temporariamente suspensas na manhã desta segunda-feira, por determinação da Torre de Controle, sob gestão do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), subordinado à Aeronáutica. Há duas chegadas e duas partidas canceladas.

A concessionária finalizou o comunicado com a recomendação para que os passageiros com viagens programadas verifiquem diretamente com as companhias aéreas o status de seus voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

Os Aeroportos de Ponta Porã e Corumbá, também operados pela Aena, estão abertos para pousos e decolagens.

Os reflexos do mau tempo também apareceram no painel de voos do aeroporto. Entre as partidas canceladas estavam os voos TAM3127 e GLO1481, ambos com destino a São Paulo/Guarulhos e previstos para decolar às 5h15 e 5h20, respectivamente. Nas chegadas, o voo TAM3119, vindo de Guarulhos e com pouso programado para 0h15, também constava como cancelado.

Apesar do início de semana marcado pelo tempo fechado, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica melhora gradual das condições meteorológicas ao longo do dia. A expectativa é de sol entre nuvens e tempo mais firme em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda assim, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado.

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