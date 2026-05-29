Dois veículos são apreendidos com carga de cigarros eletrônicos de origem estrangeira, em Rio Brilhante

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu dois veículos com mercadorias estrangeiras, nesta sexta-feira (29). O caso aconteceu em Rio Brilhante, cidade distante 161 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a apreensão aconteceu durante fiscalizações na BR-163, quando os policiais abordaram um GM/Vectra. No interior do veículo foram encontradas diversas mercadorias de origem estrangeira, cigarros eletrônicos, perfumes e baterias. O motorista disse que levaria a carga até Nova Alvorada do Sul. O veículo e as mercadorias foram apreendidos.

Os policiais também abordaram um VW/Nivus, o condutor não obedeceu a primeira ordem de parada, mas foi alcançado e detido após realização do acompanhamento tático. Ele transportava cerca de 28 caixas de cigarros de origem estrangeira.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Dourados, juntamente com os cigarros e o veículo.