Plantão de vacinação no Pátio Central Shopping acontece até às 16h neste sábado (25)

Neste sábado (25), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza plantão de vacinação no Pátio Central Shopping, das 9h às 16h, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de todos os públicos. A ação vai oferecer todas as vacinas do calendário de rotina do Plano Nacional de Imunização (PNI), com exceção das que têm calendário específico.

Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde, destacou que o foco é atingir todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. “A intenção é que toda a família participe, desde crianças, adolescentes, adultos até idosos. Muitas pessoas não se atentam às doses que devem ser aplicadas após a infância”, explicou.

Para participar, basta levar a caderneta de vacinação e o cartão SUS. A equipe de saúde realizará a avaliação e aplicará as vacinas necessárias.

