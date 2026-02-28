Hospital Regional de Dourados registra 6.697 atendimentos no último quadrimestre de 2025

Foto; Reprodução/HDR

Unidade ampliou em mais de 430 atendimentos mensais a produção assistencial entre agosto e dezembro

O Hospital Regional de Dourados registrou 6.697 atendimentos entre setembro e dezembro de 2025, alcançando média de aproximadamente 1.674 procedimentos por mês no período.

Em comparação com agosto, quando foram realizados 1.239 atendimentos, o aumento foi superior a 430 atendimentos mensais, conforme dados divulgados pela unidade.

Segundo o hospital, o crescimento está relacionado à implantação progressiva dos serviços, ampliação da capacidade instalada e organização dos fluxos assistenciais. A expansão fortalece a regionalização da saúde e reduz a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Morador de Batayporã, o paciente Jacinto Maximiano Pinheiro relatou que conseguiu realizar consultas e cirurgia em curto intervalo de tempo. “Passei pela Policlínica em novembro, onde fiz todos os preparativos pré-operatórios, e em dezembro já realizei minha cirurgia. Fiquei extremamente satisfeito com o atendimento e com a agilidade em todas as etapas, desde as consultas até o procedimento. Só tenho a agradecer a toda a equipe pelo cuidado e atenção”, afirmou.

O avanço coincide com a abertura da Policlínica Cone Sul, em setembro, e com o início das atividades da Unidade I do complexo hospitalar em dezembro, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados para Dourados e municípios da região.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

 

