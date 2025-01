Homem diz que tiro que atirou adolescente foi acidental

O suspeito de matar um adolescente de 17 anos , na noite de quarta-feira (1º) enquanto estava sentado em frente de casa com uma amiga no Bairro São Conrado, em Campo Grande, identificado como Claudiomar Chaves da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Força Tática poucas horas após o ocorrido.

Segundo a polícia, Claudiomar estava em um veículo Palio branco acompanhado do primo, de 16 anos, no momento do crime. Durante sua prisão, ele afirmou ter atirado contra um traficante que teria o destratado, mas o tiro atingiu o adolescente por engano.

O primo do autor contou à polícia que não sabia que Claudiomar cometeria o crime. Ele cooperou com as autoridades, descrevendo o local onde o suspeito havia escondido a arma após o assassinato. Claudiomar, apesar de não ter registros recentes, possui uma extensa ficha criminal. Ele já respondeu por crimes graves, incluindo homicídio quando era menor de idade, além de roubo, furto, tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio simples, e Claudiomar será submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias. A morte do adolescente gerou comoção entre os moradores da região. O corpo do jovem está sendo velado na manhã desta quinta-feira (2) em uma capela particular no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

