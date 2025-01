Homem é esfaqueado por enteado e recebe 30 pontos na cabeça, no bairro Jardim Campo Nobre

Nesta quarta-feira, um homem de 58 anos foi esfaqueado na cabeça, após discutir com o enteado de 29 anos. O caso aconteceu durante uma bebedeira no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, ambos estavam consumindo bebida alcoólica no quintal da residência onde moram desde as 11h. Por volta das 17h, iniciaram uma discussão por motivo fútil e, em determinado momento, o padrasto teria pisado com força no pé do enteado.

O jovem, irritado, golpeou a vítima na região da cabeça e do rosto com um faca. Após saber do ocorrido, um vizinho ajudou a levar o homem à Santa Casa, onde precisou levar 30 pontos devido à gravidade dos ferimentos.

A PM (Polícia Militar) foi chamada ao local e conversou com a vítima, que afirmou não querer registrar queixa contra o enteado, pois ambos residem no mesmo terreno e estavam consumindo bebida alcoólica há várias horas. O incidente foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.