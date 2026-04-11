Homem de 33 anos é morto a tiros após desentendimento em Jardim

Crime ocorreu na noite de sexta-feira (10); suspeito fugiu e ainda não foi localizado

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (10), em Jardim, município de Mato Grosso do Sul. Conforme informações divulgadas pelo Jardim MS News, a vítima foi identificada como Cláudio Romero Fernandes.

O crime ocorreu na Rua Emílio Roa Escobar. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, porém, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida.

Antes do homicídio, a vítima e o suspeito teriam se envolvido em um desentendimento ainda durante a tarde, segundo apuração inicial junto à Polícia Militar. A motivação estaria ligada a uma dívida.

Horas depois, já no início da noite, Cláudio voltou ao local onde o conflito havia começado. De acordo com os relatos, houve uma nova discussão e, durante o confronto, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele usava tornozeleira eletrônica.

Após os tiros, o autor deixou o local em um carro modelo Uno e não foi encontrado até o momento. Policiais militares realizaram buscas na região.

A Polícia Civil também esteve na cena do crime e iniciou a coleta de informações, incluindo depoimentos de testemunhas. As circunstâncias do caso seguem sendo investigadas.

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