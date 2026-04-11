Feira de cerâmica reúne artistas locais e música ao vivo neste sábado em Campo Grande

Evento gratuito acontece no Bourbon Café e valoriza produção artesanal contemporânea

Campo Grande recebe neste sábado (11), das 15h às 19h, a segunda edição da Feira de Cerâmica no Bourbon Café. O espaço, localizado na Rua Amazonas, 1.080, será transformado em um ponto de encontro entre artistas e público, com entrada gratuita.

Ao longo da tarde, 11 expositores apresentam peças que vão de utilitários a obras artísticas: AR Cerâmicas, Intento Studio, Palma Ateliê, Neko Wã Studio, Aline Cerveira Cerâmicas, Cerâmicas Ana Marciano, AÔ Cerâmicas, Liana Terra Cerâmica, Lumen Cerâmica, Aline Gehre Cerâmicas e Ateliê da Sah. A trilha sonora do evento fica por conta do grupo de jazz El Trio, que se apresenta durante a programação.

A feira é organizada por duas ceramistas que lideram seus próprios negócios criativos: as responsáveis pela AR Cerâmicas e pelo Intento Studio. A proposta, segundo as idealizadoras, é fortalecer a cena local e ampliar a visibilidade da cerâmica como forma de expressão artística.

Co-realizadora do evento e fundadora do Intento Studio, Tatiana Toma Santos afirma que a iniciativa tem origem em uma relação pessoal com a arte. “Queremos dar protagonismo à cerâmica, uma arte que é muito especial para mim e para a minha mãe, com quem divido o Intento Studio há dois anos. É uma arte que merece ser vista, celebrada e valorizada”, diz.

Já Bruna Caruzo, responsável pela AR Cerâmicas, destaca o foco desta edição. “Nesta segunda edição priorizamos dar espaço para os novos ceramistas e para os trabalhos artesanais. O Bourbon é uma cafeteria que dá espaço para que esses eventos aconteçam, e em especial em abril comemora seu aniversário de 10 anos e fez questão que a feira acontecesse aqui”, comenta.

Nos últimos anos, a cerâmica artesanal ganhou destaque nas redes sociais e passou a ocupar espaço crescente na decoração e no design contemporâneo. A valorização de técnicas tradicionais aliadas à produção autoral e sustentável tem impulsionado o setor, aproximando público e artistas em eventos como a feira.

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