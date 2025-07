Golpista se passa por filho e faz idosa perder R$ 4,5 mil em Corumbá

Criminoso usou foto de perfil no WhatsApp para enganar a vítima e tentou aplicar um segundo golpe

Uma idosa de 70 anos foi enganada por um estelionatário que se passou por seu filho usando o WhatsApp e perdeu R$ 4.500 em Corumbá, na sexta-feira (4). O golpista usou uma tática já conhecida: criou um perfil com a foto do suposto familiar e enviou uma mensagem dizendo que havia trocado de número.

Sem desconfiar, a vítima manteve a conversa e acreditou na história. Em seguida, o golpista disse que precisava pagar uma conta com urgência e pediu a quantia, enviada via Pix para uma chave atrelada a um CNPJ de uma mulher.

Após o envio, ele tentou aplicar um segundo golpe, desta vez pedindo mais R$ 8.600. Foi só então que a idosa desconfiou e percebeu que havia sido enganada. O caso foi registrado na Polícia Civil, que agora investiga a autoria do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram