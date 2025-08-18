PIB do Brasil cresce 0,5% no segundo trimestre, aponta FGV

Monitor do PIB indica expansão da economia, mas em ritmo menor que no início do ano

A economia brasileira registrou alta de 0,5% no segundo trimestre de 2025 em relação aos três primeiros meses do ano, segundo estimativa divulgada nesta segunda-feira (18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio do Monitor do Produto Interno Bruto (PIB).

Na comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento foi de 2,4%. Já no acumulado de 12 meses, a expansão chegou a 3,2%. Em valores correntes, o PIB do primeiro semestre foi calculado em R$ 6,1 trilhões.

Os números mostram que, apesar da continuidade do crescimento, o ritmo foi menor que o observado no início do ano, quando o avanço havia sido de 1,3%. O resultado também reflete a menor participação da agropecuária no trimestre e os efeitos dos juros elevados, que encarecem o crédito e reduzem o consumo.

Na passagem de maio para junho, a estimativa do Monitor do PIB também registrou elevação de 0,5%, já descontados os efeitos sazonais. O consumo das famílias, embora positivo, apresentou trajetória de desaceleração: depois de crescer 3,7% no fim de 2024, avançou 2,6% no primeiro trimestre de 2025 e 1,5% no segundo.

Outro indicador divulgado nesta segunda-feira, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), mostrou crescimento de 0,3% entre o primeiro e o segundo trimestre e alta de 3,9% em 12 meses. O dado oficial do PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será divulgado em 2 de setembro.

