Campo em Cena! Projeto leva apresentações teatrais, oficinas, distribuição de kits de bonecos

Escolas das regiões das Três Barras, Indubrasil, Colônia do Aguão, distrito de Anhanduí e distrito de Rochedinho irão receber nesta semana o projeto ‘Campo em Cena’, que irá atender estudantes que moram na zona rural de Campo Grande. O projeto vai oferecer apresentação de espetáculo teatral, plantio de mudas de árvores nativas, oficina de teatro e distribuição de kits de teatro de bonecos.

Para o jornal O Estado, a idealizadora explicou que a iniciativa de levar ‘Campo em Cena’ para escolas rurais surgiu a partir da própria carência de atividades culturais para esses alunos.

“A maioria deles nunca assistiu a um teatro e a maioria dos projetos acaba ficando nas escolas do centro de Campo Grande. Então, quisemos essa inclusão. Para a arte poder chegar às pessoas que quase não têm acesso”, explicou Lu. Além disso, outro ponto que definiu as escolas foi o contato que eles têm com a natureza.

“O nosso espetáculo fala de natureza, fala da importância de preservar as águas, os rios, de cuidar do lixo. Então eu acho que é um público que vai se beneficiar bastante desse conteúdo. A gente também faz um plantio de algumas árvores e aí a gente também vai dar uma oficina. Estou levando um kit com alguns bonecos para eles também poderem criar suas histórias”.

Com esse público tão diferenciado, que é quase ‘sedento’ pela arte e pela cultura, Lu acredita que levar o espetáculo e o projeto até eles é sempre muito gratificante. “É sempre muito prazeroso apresentar um espetáculo para quem nunca teve acesso. A alegria, o brilho nos olhos, a surpresa que eles têm. É incrível para gente”, disse.

O espetáculo apresentado é ‘Navegantes’, com texto e direção de Lú Bigatão. A peça une diversão e educação, ideal para todos os públicos. Conduzida por atores e bonecos, a apresentação faz um passeio por riachos, rios e mares, mostrando a vida debaixo da água, com todos os seus encantos e problemas. Narrada do ponto de vista dos animais, ela destaca como a degradação ambiental afeta suas vidas e seu ambiente. Além disso, o trabalho mostra a luta desses animais para sobreviver com o desaparecimento das matas ciliares, o assoreamento, poluição, pesca predatória e excesso de lixo, sendo um grito de alerta para a preservação das nossas águas.

O projeto vai distribuir 5 kits de teatro de bonecos, um para cada escola atendida, contendo 6 fantoches e uma tenda de mesa. Os bonecos são personagens da peça Navegantes (peixe, jacaré, monstro do lixo, pássaro, minhocão e pescador), adaptados ao tamanho do biombo e das crianças. A ideia é que os participantes possam investigar o universo abordado no espetáculo. Será oferecida uma oficina de teatro de bonecos, com exercícios de corpo, voz, manipulação e criação de histórias.

Outra atividade proposta é o plantio de árvores, com a participação dos alunos. A ação é uma contrapartida do projeto. Em cada escola serão plantadas cinco mudas nativas do cerrado. Campo em Cena é uma realização do grupo Deslimites, com investimento da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), por meio da Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Ao integrar o espetáculo Navegantes com oficinas de teatro de bonecos e o plantio de mudas nativas, o projeto também aposta na educação ambiental como parte da experiência dos alunos. Para a diretora e idealizadora da iniciativa, Lu Bigatão, levar essa temática para dentro das escolas é essencial diante dos desafios atuais. “Eu acho que a educação ambiental tem que estar em todos os lugares, para todas as idades, porque é um dos maiores problemas que a gente já está enfrentando e que vai piorar com a questão do aquecimento global. O que cada um pode fazer para tentar minimizar essas previsões do futuro? Nas escolas, isso é muito interessante, porque os professores utilizam depois como recurso didático e dão continuidade aos conteúdos que você levou. Então a gente sente que tem uma ressonância maior, um resultado mais profundo e duradouro”, afirma.

Com a entrega dos kits de teatro de bonecos para as escolas participantes, a proposta do projeto também é estimular que a experiência artística continue após as apresentações. Segundo Lu, a iniciativa busca plantar uma semente para que o teatro possa ser incorporado ao cotidiano escolar. “A gente sabe que é uma sementinha, né? A nossa ideia é que os professores que participarem e tiverem acesso ao kit possam usar dentro das suas matérias, dos seus conteúdos, e que eles consigam se expressar também através dos bonecos. Em muitos lugares, a gente já viu sementinhas que deram frutos maravilhosos. Então sempre fica a esperança de que o teatro possa ser utilizado e que aquilo que a gente deixou ali dê frutos e resultados, podendo ser aproveitado em outras disciplinas e em outros momentos”, finaliza.

Confira o cronograma:

Dia 10 de março, às 8h

Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima

Colônia do Aguão

Dia 11 de março, às 8 horas

Escola Municipal Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo

Três Barras

Dia 12 de março, às 13 horas

Escola Municipal Leogenildo de Melo

Fazenda São Miguel

Dia 13 de março, às 8 horas

Escola Municipal Isauro Bento Nogueira

Distrito de Anhanduí

Por Carolina Rampi