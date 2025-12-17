Homem ataca policial com faca durante abordagem e é baleado em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi baleado na noite de terça-feira (16) após atacar um cabo da PM (Polícia Militar), de 45 anos, durante uma abordagem no cruzamento das ruas América e General Câmara, na Vila Planalto, em Campo Grande. O suspeito foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, permanecendo sob escolta policial.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal em frente a um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, o cabo se aproximou do homem, que estava parado nas proximidades de uma residência, quando foi surpreendido com um golpe de faca de cozinha no braço esquerdo, na região do tríceps.

O policial informou que se identificou como militar e sacou a arma de fogo, porém o suspeito continuou avançando com a faca. Diante da ameaça, o cabo reagiu e efetuou dois disparos. Mesmo após ser atingido, o homem seguiu avançando, o que levou o militar a realizar um terceiro disparo.

Ferido e ainda com a faca nas mãos, o suspeito correu até um hortifrúti próximo, onde tentou se esconder, mas acabou sendo desarmado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que ele apresentava duas perfurações na coxa esquerda e uma na perna direita. O homem foi encaminhado à Santa Casa consciente e orientado.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que apreendeu a faca utilizada no ataque, com cerca de 21 centímetros de comprimento, além da arma institucional do policial, uma pistola calibre 9 milímetros, que apresentava três munições deflagradas.

O cabo da Polícia Militar também recebeu atendimento médico em decorrência do ferimento sofrido no braço. O caso foi registrado como lesões corporais recíprocas, lesão corporal dolosa e lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do Estado, e será investigado pela Polícia Civil.

