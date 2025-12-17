Carreta carregada de milho tomba em trecho com histórico de acidentes na MS-480

Uma carreta carregada de milho tombou na noite desta terça-feira (16) na rodovia MS-480, no trecho entre a rotatória e o Posto Fiscal Ofayé, em Anaurilândia, a 379 quilômetros de Campo Grande. O motorista, de 36 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido no local.

Com o tombamento, a carga de milho ficou espalhada às margens da rodovia, o que exigiu a interdição parcial da pista para garantir a segurança e possibilitar a retirada do material. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMR) atenderam a ocorrência, enquanto guinchos foram acionados para a remoção do veículo e da carga.

O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido pelo alto índice de ocorrências, principalmente envolvendo veículos pesados que tentam desviar dos buracos existentes na pista. No dia 30 de novembro, uma carreta carregada com farelo de algodão tombou exatamente no mesmo local após o motorista perder o controle ao tentar evitar os danos no asfalto.

Ainda no mesmo dia, um motorista de um Volkswagen Gol caiu em um buraco da rodovia e acabou colidindo com a carreta que já estava tombada. Ele também sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento.

Os sucessivos acidentes reforçam as reclamações de motoristas sobre as condições da MS-480 e o risco constante para quem trafega pelo trecho, especialmente durante o período noturno.

