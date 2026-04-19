Domingo tem previsão de chuva em parte de MS e temperaturas de até 35°C

Cidades do sul e sudoeste registram instabilidade, enquanto outras regiões têm sol entre nuvens

A previsão do tempo para este domingo (19) indica variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem chegar aos 35°C, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.

Na região pantaneira, em Corumbá, os termômetros variam entre 24°C e 33°C, com previsão de pancadas de chuva. Em Aquidauana, a mínima é de 23°C e a máxima de 34°C, também com possibilidade de instabilidade.

Já no norte do Estado, Coxim e Camapuã devem registrar temperaturas entre 22°C e 33°C e 22°C e 34°C, respectivamente, com sol entre nuvens e chance de chuva isolada.

Na região leste, Três Lagoas terá máxima de 35°C e mínima de 21°C, enquanto Paranaíba varia entre 21°C e 34°C, com predomínio de sol e poucas nuvens.

Na Capital, Campo Grande, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C, com céu parcialmente nublado ao longo do dia.

No sul do Estado, há maior instabilidade. Em Ponta Porã, as temperaturas ficam entre 21°C e 30°C, com previsão de chuva. Em Iguatemi, os termômetros marcam entre 21°C e 32°C, também com possibilidade de precipitação.

Em Dourados, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 32°C, com variação de nuvens ao longo do dia.

O cenário indica tempo instável principalmente nas regiões sul e sudoeste, enquanto outras áreas do Estado devem ter períodos de sol intercalados com aumento de nuvens.

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