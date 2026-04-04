Homem apontado como “disciplina” do PCC é morto com 17 facadas em Bataguassu

Um homem identificado como Jean Paulo Maciel, de 38 anos, conhecido como “Primo” ou “Gigi Brau”, foi assassinado com 17 facadas na noite desta sexta-feira (3), em Bataguassu, município localizado a cerca de 310 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado por um amigo dentro da própria residência, na Rua Flávio Derzi. Jean estava caído no banheiro da casa. A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h para atender a ocorrência.

Segundo informações divulgadas pelo site Cenário MS, o imóvel apresentava grande quantidade de sangue e sinais de luta corporal. Próximo ao corpo, os policiais localizaram uma faca com cabo de madeira, que pode ter sido utilizada no crime.

Jean Paulo era conhecido no meio policial e possuía extensa ficha criminal, com registros por dois homicídios, tentativa de feminicídio, tráfico de drogas e roubo majorado.

De acordo com denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ele seria integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e exercia a função de “disciplina” em Bataguassu, responsável por cumprir ordens da organização em nível municipal.

Histórico de crimes

Em março de 2019, Jean foi apontado como um dos envolvidos na morte de Thiago Rodrigues dos Santos Silva, executado após uma disputa entre facções criminosas pelo controle da região.

Conforme a investigação, Jean e outros comparsas abordaram a vítima em um posto de combustíveis e a levaram até a Estrada Uerê. No local, Thiago foi morto com 18 facadas nas costas e na nuca.

O homem também foi citado no assassinato de Danilo Fidel, conhecido como “Bozo”, ocorrido em abril de 2017. Na ocasião, a vítima havia acabado de deixar o Estabelecimento Penal Semiaberto de Bataguassu quando foi atacada por três pessoas armadas com faca e revólver.

No ano seguinte, em abril de 2018, Jean também teria participado da morte de Uillians Rogério. A vítima cumpria pena em regime semiaberto e estava em casa, utilizando tornozeleira eletrônica, quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta. Após afirmarem que “havia chegado a hora”, efetuaram disparos contra o homem, que morreu pouco depois de ser socorrido.

A Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos no local do crime e investiga a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais