Michelle Bolsonaro diz que ex-presidente está há seis dias sem crises de soluço

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há seis dias sem apresentar crises de soluços. A informação foi divulgada nas redes sociais, onde ela comentou a melhora do quadro de saúde do marido.

“Motivo mais que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai”, escreveu Michelle na publicação.

No fim do ano passado, Bolsonaro precisou passar por procedimentos médicos para conter um quadro de soluços persistentes. À época, ele foi submetido a bloqueios do nervo frênico, inicialmente do lado direito e, posteriormente, do lado esquerdo.

Segundo o cirurgião geral Claudio Birolini, responsável por explicar o tratamento, o procedimento não é definitivo e funciona como uma espécie de teste terapêutico.

“O bloqueio pode trazer consequências importantes, como queda de saturação e até necessidade de ventilação assistida”, afirmou o médico.

O bloqueio do nervo frênico é indicado em casos graves de soluço persistente que não respondem a medicamentos. Realizado com anestesia local, o procedimento interrompe temporariamente os sinais do nervo responsável pelo controle do diafragma.

Prisão domiciliar e quadro de saúde

Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária de 90 dias em Brasília, medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do estado de saúde do ex-presidente.

Cirurgia no ombro

Documentos apresentados pela defesa ao STF indicam que Bolsonaro também deve passar por uma nova cirurgia no ombro direito. Os relatórios médicos apontam dor intensa na região e informam que ele se encontra em fase pré-operatória.

A expectativa é que o ex-presidente seja submetido a uma artroscopia no ombro direito no fim de abril. De acordo com o médico Brasil Caiado, Bolsonaro realiza acompanhamento fisioterapêutico para controle da dor e preparação para o procedimento.

Além disso, ele segue em recuperação após ter enfrentado um quadro de broncopneumonia.

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